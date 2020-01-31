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Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında” 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, ...

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan ile bunları siyaset meydanına yeniden sürenleri eleştirdi. Develi, AK Parti ve CHP'nin yoğun bir saldırı altında olduğunu belirterek, "Amaçları açık, "başka" türlü engelleyemedikleri Erdoğan'ın partisine, Davutoğlu ve Babacan'la ikiz doğum yaptırarak güçsüzleştirmektir" dedi.

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında” 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ve bunları yeniden siyaset sahnesine sürenleri eleştirdi. Turgay Develi: “Amaçları belli. "Başka" türlü engelleyemedikleri Erdoğan’ın partisine, Davutoğlu ve Babacan’la ikiz doğum yaptırarak güçsüzleştirmektir” "Ak Parti’den ikiz parti doğurtmaya çalışanlar, CHP’nin siyasi iradesine de medya müdahaleleri ile yol çizmeye çalışıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Adana Milletvekili Turgay Develi, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan ile bunları siyaset meydanına yeniden sürenleri eleştirdi. Develi, AK Parti ve CHP’nin yoğun bir saldırı altında olduğunu belirterek, “Amaçları açık, “başka” türlü engelleyemedikleri Erdoğan’ın partisine, Davutoğlu ve Babacan’la ikiz doğum yaptırarak güçsüzleştirmektir” dedi.
"Erdoğan gitsin, CHP de gelmek istiyorsa bizim çıkarlarımıza dokunamayacak durumda olsun" diyerek iki ayrı saldırı başlatanlar, aslında tek merkezli” diyen Develi, “Amaçları açık, “başka” türlü engelleyemedikleri Erdoğan’ın partisine, Davutoğlu ve Babacan’la ikiz doğum yaptırarak güçsüzleştirmek. Yerine de, Hasan Cemal’in Çarşamba günü internet sitesindeki yazısında açıkça belirttiği gibi, siyasi iradesini yeniden formüle ederek kuşattıkları CHP yoluyla kendilerinin hep iktidarda kalmasını sağlayacak bir iklimi oluşturmak. Ak Parti, dolayısıyla Tayyip Erdoğan’ın liderliğine karşı yapılan saldırı, şimdiye kadar olanların en güçlüsü ve en kapsamlısı. Çünkü önceki denemeleri işe yaramadı ve bu kez 'yenilen ordular çabuk öğrenir’ saptamasındaki gibi daha bilgili, deneyimli ve daha örtülü davranıyorlar” dedi.

Develi şunları kaydetti:
“Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ı partileşmesi için sahaya sürenlerin yaşattığı sıkıntının boyutlarını tam olarak ölçemeyen 17 yıllık iktidar partisi telaş içerisinde, karşı karşıya bulunduğu ‘ikiz’ sancısının, gebeliğin gerçek mi yalancı mı olduğunu anlayamadığından çaresizce kıvranıyor. Gerek Erdoğan tarafı, gerekse de operasyoncular endişeli: çünkü birbirlerini iyi tanıyorlar. Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan’ın müktesabatını iyi bildiğinden nasıl bir güç ile karşı karşıya olduğunu az çok biliyor. Davutoğlu ve Babacan da 2008’den bu yana 'yoldan çıktığı’ için(!) ‘terbiye’ edilmeye çalışılan Erdoğan’ın koltuğu kolay teslim etmeyeceğini, 1725 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinde tecrübe ettiklerinden, şimdiki zamanın ruhunu kavramaya çalışıyorlar.”
Şimdi iktidar karşıtı medyanın, Ak Parti'ye karşı olan güçlerin kudretini göstermek için özenle bu iki girişimi gündeme getirmeleri ile Hasan Cemal’in Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üzerinden formüle etmeye çalıştığı ‘yeni düzen’ mühendisliği birbirine paralel olduğunu ifade eden Develi şöyle devam etti:
“Gözlerine kestirdikleri, daha düne kadar “Statükocu, Ergenekoncu, Katil “ diye her gün televizyonlardan, gazete manşet ve köşelerinden CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na demediklerini bırakmayanlar hem de. Sürecin tamamı, aynı ekonomik ve siyasi düzene itaat edilmesini isteyen, bu ülkede yaşayan herkesin yoksullaşması temelli sömürü zincirini kuran sermayenin gelgit formülasyonudur. Onların, 2008 sonrası Erdoğan’ın şahsında yitirdikleri güveni ve çıkarları doğrultusundaki işbirliğini CHP çatısı altında yedekleme arayışları gerçekleşirse, bu ülkenin geleceğinde mutsuz ve umutsuz milyonlar için değişen hiçbir şey olmayacak. Onların sorunu "çizgiyi” aşan Erdoğan’ı gönderip, iktidarı, Hasan Cemal’in yazdığı şekliyle, CHP’ye teslim etmek. Diyorlar ki yani, "Ak Parti ile işimiz bitti, şimdi CHP’nin, sizin, sırtınıza binerek yolumuza devam edeceğiz. Yolları da Ak Partili, CHP’li, MHP’li, İYİ Partili, HDP’li ve hepsinden de umudunu kesmiş yoksul 80 milyonluk halkımızı daha da sömürecek formüllerle soymaya devam etmek.”
24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, açıklamasının sonunda, “Erdoğan'ın yönetimini beğenmemek, yaptıklarını eleştirmek ve ülkemizin daha iyisine layık olduğuna inanarak siyaset yaparız ama Erdoğan gitsin de her şeye razıyız demeyiz. Bu sizin oyununuz, sizin planınız. Bizim temel siyasi hedefimiz, sömürü çarkınızı kırarak asıl sizden kurtulmak. CHP’lileri sırtına binilecek eşek mi sanıyorsunuz?” görüşlerine yer verdi.

ADANA

31 Ocak 2020 Cuma

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