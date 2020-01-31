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Gribe karşı doğal ilaç Adana'da acı ve baharatlardan gribe karşı yapılan çorba kış günlerinde ...

İHA

Adana'da acı ve baharatlardan gribe karşı yapılan çorbaya kış günlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hasta olup çorbayı içenler önce ter attıklarını, sonra iyileştiklerini söyledi.
Kış aylarının ortasına geldiğimiz şu günlerde tüm Türkiye'de neredeyse grip olmayan vatandaş yok denecek kadar az. Grip vakalarından dolayı hastaneler de dolup taşıyor. Adana'da Ali Sevimli isimli bir çorbacı ise lokantasına astığı "gribe doğal ilaç" döviziyle dikkatleri üzerine çekti. Grip olup da camdaki yazıyı gören herkes çorbacıya akın ediyor. Grip olan vatandaşlar iyileşme ümidiyle çorbayı içiyor.
Lokanta sahibi Ali Sevimli gribe doğal ilaç yaptıklarını söyleyerek, "İçenler faydasını görüyor. Mercimek çorbası zaten şifa kaynağıdır içine iliğiyle beraber baharatlar karıştırıyoruz. İçerisine acı biber, karabiber, kimyon, nane ve zencefil koyuyoruz ayrıca limonunu bol sıkıyoruz. Havalar soğuk, çorbamıza talep çok gelenler bize grip ilacı yap diyorlar biz de yapıyoruz. İçenler teşekkür ediyor. Ancak çorbayı içtikten sonra yarım saat su içmek yok. Doğal ilaç ancak etkisini öyle gösteriyor" dedi.
Grip olan ve doğal ilacı içmeye gelen Ercan Sarıgül ise, "Grip oldum dün akşam gidip iğne vuruldum ama iyileşmedim. Buradan geçerken doğal şifa yazısını gördüm ve girip çorbadan içtim. Çorba gerçekten güzel bir rahatlama oldu içimizi bayağı yaktı faydasını göreceğiz inşallah. Böyle bir şeyi görünce şaşırdım ilk defa deniyorum" diye konuştu.
Grup olup çorbacıya gelen Çilem Portakaldalı da, "Grip olmuştum daha önce de burayı duymuştum faydalı olduğunu söylemişlerdi ben de gelip çorbadan içtim ve faydasını gördüm. Çorbayı içince bir rahatlama hissettim ve rahat nefes almaya başladım. Çorba bol baharatlı ve acı ama şifa için içtik. Böyle bir şey olduğunu duyunca şaşırdım ama faydasını da gördüm" dedi.
Osman İnandı ise soğuk algınlığına yakalandığını ve ister istemez halsizlik olduğunu belirterek, "Buraya gelip mercimek çorbası içiyorum içerisine baharatlardan hazırlanmış güzel bir karışım ekliyorlar. Çorbanın vasıtasıyla ter atıyoruz bir de üzerine duş alıp dinlenince kendime geliyorum. Gerçekten iyi geliyor birkaç defa denedim faydasını gördüm" şeklinde konuştu.

ADANA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:36
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  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:25
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