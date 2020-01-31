Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'da cep telefonu bayisine girerek 10 telefon çalan Mehmet İ. (39) güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İ. vitrin camını kırarak girdiği işyerinden 10 cep telefonu çaldı. Alarmın devreye girmesi üzerine, işyeri sahibi Ziya M., polisi aradı. Olay yerine giren Hırsızlık Büro ekipleri, şüpheli Mehmet İ.'yi kısa sürede çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Ayrıca Mehmet İ.'nin soygun sırasında başından hafif yaralandığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahmekece tutuklandı.



ADANA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.