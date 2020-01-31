Adana'da 12 kaçak göçmen yakalandı Otogar girişinde yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilecek

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Adana'da Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan ülkeye kaçak yollarla girip Van'dan Adana'ya gelen kaçakların, otogara bırakıldığı ihbarını aldı. Polis otogara gittiğinde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmenin olduğunu belirledi. Adana'dan İstanbul ve Ankara'ya gideceği öğrenilen kaçak göçmenlerin kimlik tespitini yapan polis evraklarının sahte olduğunu saptadı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ADANA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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