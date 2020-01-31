TFF 1. Lig: Adanaspor: 2 - Osmanlıspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Adanaspor, evinde Osmanlıspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 20 Adanaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
ADANA
31 Ocak 2020 Cuma
İMSAK06:14
GÜNEŞ07:36
ÖĞLE12:57
İKİNDİ15:44
AKŞAM18:08
YATSI19:25
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