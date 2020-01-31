Adanaspor - Osmanlıspor: 3-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Muhammet Yumak (xx), Kemal Elmas (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx)Mehmet Sedef (xx), Diniz (x)(Dk. 32 Özkan (x), Hakan (x), Savaş (xx), Diop (xxx), Furkan (xx) (Dk. 90 Sami Can (?), Roni (xxx), Ahmet Dereli (xxx), Eren (xxx) (Dk. 70 Mbilla (xx), Bagayoko (xx)

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp (x)Ali Eren (xx), Mehmet Yiğit (x), Oğuz (x)(Dk. 62 Okan (x), Ayuk (xx), Beykan (x)(Dk. 83 Batuhan (?), Blagojevic (xx), Atakan (xx), Barış (xx), Mertan (xxx), Erdem (x)(Dk. 46 Todorovic (x)

GOLLER: Dk. 16 Eren, Dk. 45+3 Ahmet Dereli, Dk. 83 Mbilla (Adanaspor) - Dk. 55 Mertan (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Bagayoko, Eren, (Adanaspor), Oğuz, Mehmet Yiğit, Ayuk (Osmanlıspor)TFF 1'nci Lig´in 20´nci haftasında Adanaspor, konuk ettiği Osmanlıspor´u 3-1 mağlup etti.

5´inci dakikada Adanaspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta Hakan, topu Ahmet Dereli´ye aktardı. Ahmet Dereli, ceza sahasındaki müsait pozisyonda olan Furkan´a pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan topa dokunamadı ve Osmanlıspor savunması topu kornere gönderdi.

16´ncı dakikada İrfan Can kale vuruşunda topu Ahmet Dereli´ye gönderdi. Ahmet Dereli kafa vuruşuyla topu Furkan´a indirdi. Furkan´ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 1-0.

29´uncu dakiada sol kanattan atak geliştiren Osmanlıspor´da Erdem, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topa yükselen Mehmet Yiğit´in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+3´üncü dakikada sol kanattan korner kullanan Adanaspor´da Eren topu penaltı noktasına gönderdi. Topa yükselen Ahmet Dereli´nin kafa vuruşunda top kaleciden geri döndü. Dönen topu tamamlayan Ahmet Dereli´nin sert şutunda Adanaspor farkı 2´ye çıkardı: 2-0.

54´üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Osmanlıspor´da Ali Eren, topu çizgiye indirdi. İçeri yerden yaptığı ortada top, Hakan´ın eline çarptı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

55´inci dakikada penaltı kullanan Osmanlıspor´da topun başına Mertan geçti. Merdan´ın sağ köşeye yaptığı şutta İrfan topa uzandı ancak başarılı olamadı. Osmanlıspor Mertan´ın golüyle farkı 1´e indirdi: 2-1.

83´üncü dakikada Adanaspor´un atağında sağ kanatta topla buluşan Savaş, çizgideki Diniz´e topu gönderdi. Diniz derine inerek ortsını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Mbilla, topu kontrol edip topun dibine girdi. Meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma, Adanaspor´un 3-1´lik üstünlüğüyle tamamlandı.



ADANA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

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