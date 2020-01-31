İsmet Taşdemir: “Takımın oluşturduğu disipline bağlı kalamadık”

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 31 mağlup oldukları Adanaspor maçının ardından, “Bizim takımın oluşturduğu bu disipline bağlı kalamadık. Sezon başından bu yana süren bireysel hatalar bugün biraz daha canımızı yaktı” dedi.

Osmanlıspor, ligin 20. haftasında deplasmanda Adanaspor’a 31 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Taşdemir, “6 maçta toplam 3 gol yemiş bir ekiptik. Bugün 6 maçta yediğimizi 1 maçta yedik. Bizim takımın oluşturduğu bu disipline bağlı kalamadık. Sezon başından bu yana süren bireysel hatalar bugün biraz daha canımızı yaktı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda telafi yoluna gideceğiz” diye konuştu.

ADANA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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