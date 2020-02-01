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Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri ...

İHA

Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 adet ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ile bin adet de mermi ele geçirdi. 6 zanlı gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen karı-koca, hapların cinsel amaçlı kullanıldığını ileri sürdü Polis baskınında 4 tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap, bin adet mermi ele geçirirken 6 zanlıyı gözaltına aldı

Adana'da polis, bir eve yaptığı baskında 4 adet ruhsatsız tabanca, 140 adet uyuşturucu hap ile bin adet de mermi ele geçirdi. 6 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir şahsın elinde silahla eve girdiği görünce savcılıktan alınan izinle eve baskın yapıldı. Ahmet T.'nin evine yapılan baskında evde bulunan Ahmet T. (44) eşi Ayşe T. (36), Salih E.(39), İbrahim Y. (43), Abdullah T.(47) ve Ş.A.(17) gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 140 uyuşturucu hap, yaklaşık bin mermi ve 101 tüfek fişeği ele geçirildi. Tabancanın birinin polisin kırdığı briketin içinden çıkmadı dikkat çekti.
Zanlılardan Ayşe T. ile Abdullah T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan Ahmet T.'nin eşi Ayşe T.'nin evde bulunan hapın uyuşturucu hap olmadığını, eşinin hapları cinsel gücü artırmak için internetten 100 lira kaşılığında aldığını öne sürdüğü öğrenildi. Zanlı Ahmet T.'nin de ifadesinde hapları cinsel gücünü artırmak için internet üzerinden aldığını söylediği ileri sürüldü. 4 zanlı, ifadesinin ardından ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi.

ADANA

01 Şubat 2020 Cumartesi

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