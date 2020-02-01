Otoyolda feci şekilde hayatını kaybeden kadının erkek arkadaşının ifadesi alındı Mehtap Ateş’in arkadaşının ifadesinde, “Uzun süre bekledim gelmedi” dediği öğrenildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sabah erken saatlerde yol kenarında cesedi bulunan Mehtap Ateş’in kamyon çarpması sonucu hayatını kaybettikten sonra üstünden başka araçların geçtiği ortaya çıktı. İhtiyaç gidermek için aracından inen kadını bekleyen şahsın, “Uzun süre bekledim gelmedi. Ben de başka bir araçla döndü diye düşündüm” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında D 400 karayolu Çakaldere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Mehtap Ateş, erkek arkadaşı ile buluşmak için Konya’dan Adana’nın Ceyhan ilçesine geldi. Burada platonik aşkı Murat A.’yı telefonla arayan Ateş, “Ben Ceyhan’a geldim. Otelde görüşelim” dedi. Bunun üzerine Murat A.’da “S. isimli arkadaşımla geliyoruz” diyerek genç kadının kaldığı otele geldi.

Murat A., arkadaşı S. ve Mehtap Ateş, bir otomobile binerek şehir merkezine doğru hareket etti. Bir süre sonra Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğun söyleyip, arkadaşından otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inip, uzaklaşan Ateş, geri dönmedi. Otomobilde bekleyen Murat A. ve arkadaşı, Ateş’in başka bir araçla gittiğini düşünerek Ceyhan’a doğru dönüşe geçti.

Murat A. bu sırada kaza mahallinden geçerken gördüğü cesedin arkadaşı Mehtap Ateş’e ait olduğunu kıyafetlerinden tanıdı. Olay yerine gelen ekipler de genç kadının ceset parçalarını topladı. Polis Murat A.’nın ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Murat A.’nın ise ifadesinde, arkadaşına kamyon çarptığından dolayı cesedinin parçalandığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan Mehtap Ateş’e kamyon çarptıktan sonra çarpan başka bir otomobil Adana Havalimanı’nda bulundu. Otomobil incelenmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilirken, otomobil sahibinin İstanbul’a gittiği öğrenildi. Genç kadına ilk çarpan kamyonu arama çalışmaları ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Genç kadının cenazesinin de Adana Adli Tıp Kurumu morgunda olduğu ve yakınlarının başvuruda bulunmadığı belirtildi.

ADANA 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:13

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