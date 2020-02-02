50 lira karşılığında fuhuş yapmak isterken 3 bin 315 lirasını kaptırdı

Adana'da otoyolda 50 lira karşılığında fuhuş yapmak istedikleri şahsın 3 bin 315 lirasını alan 2 kadın ve onlara yardım eden 2 kişi yakalandı.

Olay, 31 Ocak Cuma günü TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hatay'dan arkadaşı Cumali H.'yi Hatay’a götürmek için Adana’ya gelen Yusuf S., arkadaşıyla birlikte geri dönerken otoyolda bekleyen 2 kadını gördü. Yardıma ihtiyaçları olduğunu düşünen Yusuf S., kadınların kendilerine 50 lira karşılığında ilişkiye girmek istediklerini söylemesi üzerine fuhuş teklifini kabul etti. Seda T. (28) ve Duygu G. (20) arabaya binince sigara istedi. Cumali H. arabanın torpidosuna eğilip sigarayı almak isterken, arkadaşı kadınlardan birinin Cumali'nin cebindeki parayı aldığını fark etti. Yusuf S. "Kadınlar parayı aldı Cumali" diye bağırırken, kadınlar kaçtı. 2 arkadaş, 3 bin 315 lirayı alarak kaçan kadınları kovalamaya başladı. Daha sonra kadınların yardımına gelen 1'i çocuk 2 kişi, Yusuf S. ve Cumali H.'ye cam parçasıyla saldırdı. Korkup kaçan 2 arkadaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu Seda T. (28), Duygu G. (20), Eyyüp Ö. (26) ve M.Ş. (17), Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde olayda kullanılan cam parçası ve 560 TL para ile birlikte yakalandı. Şüphelilerden Seda T.'nin kaçarken ayağını incitip alçıya aldırdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür edip tepki gösterdi.

ADANA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:12

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