Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama Adana’da polis, son dönemlerde narenciye bahçelerinde gece saatleri artan hırsızlara karşı havadan drone ve helikopter desteğiyle uygulama gerçekleştirdi

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Adana’da polis ekipleri, havadan helikopter ve drone desteğiyle narenciye bahçelerinde hırsızlara karşı uygulama yaptı.

Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı, Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerinde son dönemlerde akşam saatlerinde bahçelerden tonlarca mandalina ve portakal çalındı. Bunun üzerine de Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hırsızlara karşı mahalle bekçileriyle birlikte her türlü tedbiri aldı.

Akşam saatlerinde de ekipler, 5 mahallede havadan helikopter ve drone desteğiyle uygulama yapıp bahçeleri termal kamerayla taradı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alınan uygulamada, bahçelerde herhangi bir hırsıza rastlanmadı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

ADANA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

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