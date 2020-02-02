Adana'da bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Adana'da yapılan uygulamada piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında polis yolcu otobüsünden şüphelendi. Yolcu otobüsü durdurulup bagajında yapılan aramada, valizlerin içinde piyasa değeri 25 bin lira olan bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis olayla ilgili A.K., L.B. ve Ş.Ç.'yi gözaltına aldı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:10

YATSI 19:27

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