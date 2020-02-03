Yaşlı adamı yanmaktan komşuları kurtardı

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ADANA'da Ali Rıza Özdemir'in (81) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü. Yaşlı adam, komşularının yardımıyla yanmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Özdemir'in yalnız yaşadığı ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Eve giren komşularının yardımıyla alevlerin arasından çıkartılan Özdemir, olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hızlı evi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramaması için çaba sarfetti. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde göçük meydana geldi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangın, büyük çaplı maddi hasara yol açtı.

SADECE İKİ GÜVERCİN KURTULDU

Özdemir'in evde yaklaşık 50 güvercin beslediği bilgisini alan itfaiye erleri, yangında sadece iki güvercini kurtarabildi. Çok sayıda güvercinin öldüğü yangında kurtarılan güvercinler ise Özdemir'in komşularına teslim edildi. İtfaiye görevlileri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.



ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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