Adana derbisinde 61. randevu

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TFF 1.Lig’in 21.haftasında Adana derbisinde Cumartesi günü karşılaşacak Adana Demirspor ile Adanaspor, 61. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan müsabakalarda Adanaspor’un 22’ye 15’lik üstünlüğü bulunurken 23 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncubeyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 19951996 sezonunda 51'lik skorla elde ederken, Adanaspor da 19881989 sezonunda mavilacivertlileri 30 yenmeyi başardı.

Bu sezon Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelen Adanaspor ile Adana Demirspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Böylelikle iki takımın karşılaştığı son 3 maç berabere bitmiş oldu.

İki ezeli rakibin karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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