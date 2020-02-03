Ceren Özdemir´in adı müzik atölyesinde yaşayacak

ORDU´da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir´in adı, Adana´da açılan bir müzik atölyesine verildi. Ceren´in babası Yılmaz Özdemir, "Kızımın hedefleri vardı, sınırlarını zorladılar" dedi.

Ordu´nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3´üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık´ta açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç´un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Arduç, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. Ordu'da 'canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkeyi yasa boğan olayın ardından Adana´nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´ndeki Bülent Evevit Sanat Parkı´na yapılan müzik atölyesine Ceren Özdemir´in adı verildi. Ayrıca park içerisine Özdemir´in bir büstü de yerleştirildi. Park içerisinde düzenlenen açılış töreni Öğretmenler Korosu´nun müzik dinletisiyle başladı. Dinletide Aşık İmami´nin Ceren türküsü duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KIZIMIN SINIRLARINI ZORLADILAR

Bale gösterisiyle devam eden törende konuşan Ceren Özdemir´in babası Yılmaz Özdemir, kızının hedeflerinin yazdığı kağıdı okurken duygulanarak, şunları kaydetti:

"Kızımın, piyano öğrenmek, İngilizce´sini geliştirmek, Erasmus ve yüksek lisans yapmak, tek başına yaşamayı öğrenmek gibi planları vardı. Mezar taşına yazdırdığımız cümlelerde ise `Sınırların ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim. Bu, öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğum meselesidir' yer alıyor. Kızımın sınırlarını zorladılar."

KADINA ŞİDDETE `DUR´ DEME ZAMANI GELDİ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise acının tarifinin mümkün olmadığını belirterek, "Burada bir belediye başkanı olarak değil, 3 kız çocuğu babası olan biri olarak konuşuyorum. Allah, kimseye Ceren kızımızın ailesinin yaşadıklarını yaşatmasın. Bugün bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ceren ne ilkti, maalesef ne de son olacak. Gün geçmiyor ki gözümüzü bir kadın cinayeti haberiyle açmayalım. Kadına yönelik şiddete artık 'dur' deme zamanı geldi" diye konuştu.

İDAM CEZASINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM

Sanatla uğraşan toplumların şiddetten uzak durduğunu düşündüğünü ifade eden Başkan Çetin, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz parkın amacı da bu. Burada resim sanatıyla uğraşanlar resim atölyesinde, müzikle uğraşanlar ise Ceren Özdemir Müzik Atölyesi´nde çalışmalarını sürdürecek. 25 yıllık bir ceza avukatı olarak, ne kadar idam cezalarına karşı çıkmış bir hukuk adamı olsam da bu cinayetlerden sonra oturup düşünmeye başladım. Acaba bazı suçlarda idam cezasının olması gerekir mi diye düşünmeden edemiyorum."

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve baba Yılmaz Özdemir kesti. Daha sonra Ceren Özdemir´in park içerisindeki büstünün açılışı gerçekleştirildi.



ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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