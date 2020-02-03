Asırlık tarım aletleri ve ev gereçlerini iş yerinde sergiliyor Adana'da yöresel bir işletme ile bölgeye tarihi ürünleri kazandıran Ali Kütük, tarih turizmini desteklemek için yüz yıl önce tarım aletlerini ve evlerde kullanılan eski ütü, hesap makinesi, tırpan, küp ve sulukları görücüye çıkardı

Adana’nın Kozan ilçene bağlı Bucak Mahallesi'nde asırlık tarımsal alet ve ev gereçleri Ali Kütük tarafından işletmesinde sergilenerek tarih turizmine kazandırılıyor. 1900’lü yıllardan kalma tarihi küpler, tırpanlar, buğday dövme aletleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Anavarza Kalesi ve birçok tarihi konağı ile tarih turizmini sevenlerin gözde ilçesi olmaya aday olan Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bölge sakinlerinden Ali Kütük tarih turizmini desteklemek için yüz yıl önce tarım aletleri ve evlerde kullanılan eski ütü, hesap makinesi, tırpan, küp ve sulukları görücüye çıkardı.

Bucak Mahallesi'nde yöresel bir işletme ile bölgeye tarihi ürünleri kazandıran Ali Kütük bölge halkının ve yerli tarih sever turistlerin dikkatini çekiyor.

Geçmişte atalarının kullandığı ürünleri görmek için Bucak Mahallesi'ne gelen İsmail Küçük Özen, “Arif bey buraya bu tesisi kazandırdı biz de bu tarihi görmekten onur duyuyoruz ve yaşıyoruz. Atalarımız nasıl yaşamış, hangi araçları kullanmış bunları görmek bize feyiz veriyor. Burada eski tahta beşikler, buğday elemede kullanılan kalbur var. Yün atma aracı var, atalarımızdan kalan eski adı bıçkı testere mevcut. Döven ve altı el yapımı ile hazırlanan taş var. Eskiden beygirlere harman yerinde çevrilen buğday çıkarılan 1900’lü yıllardan kalma kara saban mevcut. Eski soğutma özelliği olan su teknesi var. 1940'lı yıllardan kalma küpler var ve köy evlerinde kullanılan toprak damlarda kullanılan taş lov var. Buğday öğütücü var. Eskiden daha sıhhatliydi fabrikasyon değil el emeği hepsi. Arif bey çok büyük emeklerle toplamış bunları tarihi yeşili doğayı seven herkesin buraya gelip bu tarihi yaşamaları mümkün” diye konuştu.

Bucak’ta tarihi ürünlerin sergilendiği merkezde eski yöresel kıyafetler, demir ütüler, ilk çıkan gaz lambası ve misafir gelince ısınmaları için bakırdan yapılan onlarca ürün görücüye çıkarken ilk telefon ve hesap makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor.

ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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