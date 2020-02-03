Menevşe: "Tüm çabamız, Adana'yı tekstilde öncü ve marka şehir yapmak"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, tekstil dünyasını, Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nda buluşturacaklarını belirterek, "Tüm çabamız, Adana'yı tekstilde öncü ve marka bir şehir yapmaktır" dedi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Elazığ ve Malatya yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Yaraların sarılması için hızlıca aksiyon aldık ve Adana iş dünyası olarak bölgeye yardım tırımızı çıkardık. Odamız, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi olarak aldığımız kararla TOBB öncülüğünde Üyelerimizin duygularına tercüman olduk. Elazığ'ın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz biliyoruz ki, tüm üyelerimizin ve tüm Türkiye'nin kalbi Elazığ ve Malatya bölgesi için atıyor. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim konulardan bir tanesi, bu tür durumlarda yardımlarımız sadece deprem bölgesi için değil. Mesela geçen ay şehrimiz başta olmak üzere, çevre illerimizde bir sel felaketi yaşadık. Bu sel felaketinde evleri ve iş yerlerini su bastı. Burada zarar gören sel felaketinden mağdur olan hemşehrilerimize de el uzatmak, yaralarını sarmayı görev bildik ve yaraların sarılması için adımlar attık. İdlib için de, Adana iş dünyası olarak elimizi taşın altına koyduk. Ben bu tür faaliyetler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atila Menevşe konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şehrimizin ekonomisi için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir fuarı tekstil dünyasının buluşması için hayata geçiriyoruz. Çarşamba günü 58 Şubat'ı kapsayacak tarihler arasında Adana'da Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın kapılarını dünyaya açacağız. Ben dünyanın dev markalarının da katılacağı fuara herkesi davet ediyorum. Tekstil ihracatta açıkçası bizim yüz akımız. Sektöre Adana Ticaret Odası ciddi destekler verdik. Bu sektörün gelişmesi ve önünün açılması için verdiğimiz yurt içi ve yurt dışı fuar destekleri, moda tasarım merkezi gibi çalışmalarımızı yaparken hep ihracat alanında daha iyi yere getirme gayesi içerisindeyiz. Verdiğimiz emeklerin sonuçlarını almaya başlıyoruz. İhracatta ve istihdamda iyi bir lokomotif olan tekstil ve hazır giyim daha iyi yerlerde görmek için bu tür fuarların yapılması büyük önem arz ediyor. Şehrimizin pozitif yönde tanıtımı için de fuarlarımızın önemi yadsınamaz. Kısacası bizim tüm çabamız, Adana'yı tekstilde öncü ve marka bir şehir yapmaktır. Ben sektörün temsilcisi olan ve büyük emek sarf eden Meclis Üyelerimizi ve Komitelerimizi kutluyorum.''

Toplantıda, 2019 yılı kati mizanının yanı sıra, vefat etmiş olan üyelerin yakınlarının ve vergi dairelerinden kayıtlarını sildirmiş ancak Oda kaydını sildirmeyi unutmuş olan gerçek kişilerin, 2020 yılı içerisinde başvurmaları halinde, bu tarihten sonraki aidat borçları ve gecikme zamlarının affedilerek kayıtlarının silinmesine olanak sağlayan madde de kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Sarıçam Belediyesi sınırları içerisinde kuruluş çalışmaları devam eden Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Adana Ticaret Odası’nın da kurucu ortak olarak yer almasına oy birliğiyle karar verildi. Toplantıda ayrıca bir internet alışveriş sitesinden en iyi müşteri memnuniyeti ve stok kontrolünde birincilik ödülü alan Meclis Üyesi M. Birkan Işık'ı Meclis Üyeleri huzurunda kutladı.

Olağan gündem maddeleri ile ilgili alınan diğer kararların oylanmasının ardından yılın ilk Meclis toplantısı sona erdi.

ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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