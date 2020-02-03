Okul yolu asfaltlandı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Bayram Karalar İlköğretim Okulu öğrencileri çamurdan ve tozdan kurtuldu

Yüreğir Belediyesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Bayram Karalar İlköğretim Okulu'na giden yolları asfaltladı.

İncirlik Cumhuriyet Mahallesinin tarım alanlarının olduğu bölgeye sonradan kurulduğunu, bu nedenle okul ile mahalle arasında kopukluk olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Bu uzun zamandır devam eden bir sorundu. Çocuklarımız okullarına ulaşmakta zorluk çekiyorlardı. Göreve başladığımız ilk hafta sorunu yerinde gördük ve çözümü için girişimlerde bulunduk. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde kısa sürede okula giden yolları çocuklarımızın daha rahat gidip gelecekleri hale getirdik. Çocuklarımız artık gönül rahatlığı ile okullarına gidip gelebilecekler. Çamurdan ve tozdan kurtuldular. Bu yolun yapılmasında emeği geçen ekiplerimize, muhtarımıza ve yol yapılmasına rıza gösteren mülk sahiplerine teşekkür ediyorum'' dedi.

'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düsturu ile her zaman halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz diyen Başkan Kocaispir, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ne yapsak azdır. Yavrularımızın gözündeki bu sevinç her şeye değer. Biliyorsunuz biz eğitime büyük önem veriyoruz. Bu anlamda 'Eğitime Dokun' projemizle ilçemizdeki bütün okullarımıza destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 3 bin öğrencimize eğitim seti dağıttık. Bunu bir ibadet aşkıyla yapıyoruz. 2019/2020 EğitimÖğretim yılının 2. dönemi başlıyor. Bu vesile ile yarıyıl tatilinin ardından tüm eğitim neferlerine, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir dönem diliyorum" şekline konuştu.

İncirlik Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İzzet Altan Ay ise Başkan Kocaispir'in seçildiği ilk günden bu yana sorunun takipçisi olduğunu belirterek, ''Başkanımız seçimden bir hafta sonra mahallemize gelerek sorunu yerinde inceledi. Vatandaşlarımızla da görüşerek çocuklarımızın sorununu çözdüğü için kendilerine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.