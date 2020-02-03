Büyükşehir’den ibadethanelerde temizlik çalışması

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Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca, il genelinde camiler, cemevleri ve kiliselerde temizlik yapıldı.

Vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerine olanak sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, ibadethanelerdeki halılar süpürülüp yıkandı, köşe bucak temizlik yapıldı. Temizlik çalışması ibadethanelerin bahçelerinde de gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda başlatılan ibadethanelerin temizlenmesi çalışması, belirli periyotlarla ve ihtiyaçlar dahilinde sürecek.

Adana Büyükşehir Belediyesinin, Adanalıların temiz koşullarda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

ADANA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

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