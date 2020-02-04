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İhaleye fesat operasyonu: 168 gözaltı kararı Adana polisi 26 farklı ilin üniversite, hastane ve ...

İHA

Adana polisi 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İhaleye fesat operasyonu: 168 gözaltı kararı Adana polisi 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı

Adana polisi 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti. Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis 34 ilde eş zamanlı ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan çoğunu gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ADANA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:11
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  • İKİNDİ 15:48
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