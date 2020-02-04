Seyhan Belediye Meclisi Katipliğine CHP’li Gülcan Bingöl seçildi

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Seyhan Belediye Meclisi Katipliğine CHP’li Gülcan Bingöl getirildi.

Seyhan Belediye Meclisi, Başkan Akif Kemal Akay katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında açıldı.

CHP’li Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, MHP’li Şehmus Uçar, AK Parti'li Mustafa Tunç ve CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş’un konuşmaları ve Başkan Akif Kemal Akay ve Başkan Yardımcısı Ulaş Toros’un verdiği cevaplar 2 saate yakın sürdü.

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı birinci oturumunda toplam 16 maddeden oluşan gündemin bir maddesi görüşebildi.

İstifa eden Meclis Katibi İyi Parti’li Sultan Zeynep Erciyes'in yerine CHP’li Gülcan Bingöl 20 oyla seçildi. AK Parti’li Sevda Erdede ise 18 oy aldı.

ADANA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

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