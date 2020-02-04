İhaleye fesat operasyonunda 143 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 168 kişinin yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 143 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir grubun 26 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdığını belirledi.

Liderliğini D.B.'nin yaptığı gruba yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 158'i şirket sahibi ve 10'u kamu görevlisi olmak üzere 168 kişiyi yakalamak için 34 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 143 kişi gözaltına alındı. 25 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Zanlıların, 48 ayrı ihalede devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.

ADANA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

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