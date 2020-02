Doğan: "Adana olarak 4 üründe birinci sıradayız" Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana olarak 4 üründe birinci sırada olduklarını belirterek, "Karpuzun yüzde 2025’ini, narenciyenin 3’de 1’ini, soyanın yüzde 6065’ini ve yer fıstığının da yüzde 6070’ini tek başına üretmekteyiz. Bölgemizde revaçta olan yeni ürün ise muz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, meclis üyeleri ile birlikte Yüreğir Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Başkan Mehmet Akın Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçilerle bir araya geldi. Çukurova tarımı ve çiftçilerin sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Başkan Doğan, bölge tarımı ve odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yüreğir Ovası'nda yılın 365 günü ekim ve hasat yapıldığına dikkat çeken Doğan, üreticilerin geçtiğimiz yıl birçok sorun yaşadığını, bunlardan en önemlilerinin ekilen ürünlerin para etmemesi ve doğal afetler olduğunu söyledi.



"4 üründe birinci sıradayız"

Odanın çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Doğan, Yüreğir Ziraat Odası'nın 22 binin üzerinde üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük tarımsal örgütlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Oda yönetiminin tamamen gönüllülük esasıyla çalıştığının altını çizen Başkan Doğan, şunları dile getirdi;

"Yüreğir, Türkiye’de en büyük ovalardan biridir. Yılın 365 günü bölgemizde ekim, dikim ve hasat yapılır. Bizim şu anda 22 bin odamıza kayıtlı üyemiz var. Dünyada en güzel 3 ovadan birisi Amerika’da California, İtalya’da Po ve Türkiye’de Çukurova’dır. Çukurova denilince Adana, Adana denilince de Yüreğir gelir. İçerisinden iki ırmak geçtiği için daha kıymetli ve yılın 365 günü burada ürün yetişmektedir. Biz Adana olarak 4 üründe birinci sıradayız. Karpuzun yüzde 2025’ini, narenciyenin 3’de 1’ini, soyanın yüzde 6065’ini ve yer fıstığının da yüzde 6070’ini tek başına üretmekteyiz. Bölgemizde revaçta olan yeni üründe muzdur. 2006 yılında 15 dönüm iken şu anda 3 bin dönüme yakın muz seraları ovamızda bulunmaktadır. Yılın 365 günü tarım yaptığımız için 2019 yılında çiftçilerimiz büyük sıkıntılar çekti. Bölgemizde doğal afetler yaşanıyor. 2019 yılında çiftçimiz üründen pek verim alamadı. Ürün fiyatları düşük olmasından dolayı çiftçimiz para kazanamadı. 2020 yılının çiftçimize bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.



Kocaispir'den YZO’ya teşekkür

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, "Belediye meclis üyelerimizle beraber bugün burada olmak çok gurur verici çünkü Yüreğir ovası Türkiye’nin en büyük ovalarında bir tanesidir. Yüreğir bildiğiniz üzere 420 bin nüfusu, 90 bin Suriyeli misafiri, yaklaşık değişmekle birlikte 4050 bin mevsimlik tarım işçisini yerine göre barındıran ve 560 bin kişinin günlük yaşadığı, günübirlik nüfusunun bazen milyona yaklaştığı bir ilçemiz. Geniş bir coğrafyada 107 mahalleye hep beraber hizmet etmek istiyoruz. Yüreğir ilçemize daha fazla hizmet yapmak istiyoruz. Taş üstüne taş koyanın başımızın üzerinde yeri var diyoruz. Ama yetmez diyoruz. Daha iyi, daha güzeli hak ediyoruz. Türkiye’nin her kesiminden, her coğrafyasından, mezhebinden, orijininden insanın bir arada barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir ilçeyiz. Evet, bazı mahallelerimiz ekonomik açıdan geri ve bu bizi daha fazla hırslandırıyor. Yüreğir’e hizmet etmek için hep bir aradayız. Bizler belediye olarak hizmet etmek istiyoruz. Çiftçimizin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi sizin birebir göreviniz gibi oluyor. Dolayısı ile Yüreğir Ziraat Odası olarak büyük bir kamu görevini yerine getiriyorsunuz. Bu manada ilçemizin çiftçisine yaptığınız hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yüreğir’e yapılacak hizmetlerde el birliği içerisinde olmamız gerektiği şüphesizdir. Bu sebeple inşallah önümüzdeki süreçte Yüreğir Belediyesi’nin kapılarının siz ve değerli çiftçilerimize tamamen açık olduğunu bilmenizi istiyoruz. Ben Yüreğir Ziraat Odası’nı ziyaret etmekten son derece mutluyum. 22 bin üye çok önemli bir rakam. Bu kadar üye ile birebir ilgilenmesi kolay değil. Odamızın her zaman yanındayız" dedi.

