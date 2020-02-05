Başkanlar “iş birliğinde” kararlı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zaydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile birlikte Yunusoğlu Mahallesini ziyaret etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zaydan Karalar ile birlikte ‘İş birliği’ yapma açısından kararlı oldukları mesajını verdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediyesi’nin bürokratları, geçen hafta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etmiş, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette, iki belediyenin başkanları ve bürokratları, iş birliği yapılabilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

Başkanlar, bu kez de Yüreğir İlçesi Yunusoğlu mahallesini ziyaret etti. Her iki başkanın da birlik ve beraberlik vurgusunun ön plana çıktığı ziyarette farklı siyasi partilerden seçilen iki belediye başkanını aynı anda karşılarında gören mahalle sakinleri devam eden cami inşaatı ve mahalle ile ilgili taleplerini sıraladı.

Ziyarette konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Ben burada kırsal kalkınma ile ilgili bir kooperatif kuracağımızı, buraya bir ziyaret yapacağımızı söyledim. Fatih Başkan’da, ‘birlikte gidelim’ dedi. Zaten geçmişten beri, Yüreğir’in geri kalmış olmasından ötürü, Fatih başkan da ben de buraya hizmete ağırlık vermek istiyoruz. Buraların da sorunlarını üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama hem kooperatif ile ilgili hem buranın eksiklikleri ile ilgili bizatihi biz gelelim, sizleri dinleyelim, yapmak istediklerimizi anlatalım, isteklerinizi sizden dinleyelim ve ne yapabileceksek bunu da burada söyleyip yavaş yavaş icraata başlayalım istedik” diye konuştu.

İmkanlar çerçevesinde sorunların tek tek çözüleceğini vurgulayan Karalar, daha sonra şunları söyledi:

“Fatih Başkan AK Parti’nin belediye başkanı, ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanıyım. Burada parti falan yok. Biz yoktan var edemeyiz. Yoktan var etmek ancak Allah’a mahsustur. İmkanlarımız çerçevesinde sorunları teker teker çözmek için buradayız. Yüreğir’e düşen bir şey varsa Yüreğir, Büyükşehir’e düşen bir şey varsa Büyükşehir yapacak. Ben şimdi buradan geçerken dedim ki; sizin çevre yolunuzu yapacağım, yazın da bu yolunuzu kazıyıp yapacağım. Eğer su biriken yerler varsa, eğer kanalizasyon yoksa, bunları halletmek bize düşer. Elbette hepsini birden, anında yapmak mümkün değil. Proje, ihale aşamaları var. Bu bir süreç gerektirir. İki belediye başkanı olarak ilk ziyaretimizi buraya yaptık Yunusoğlu bundan memnuniyet duymalı ve duyduğunuzu da görüyoruz, sağ olun. Burada bulunmamızın nedeni de bu.”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise konuşmasında “31 Mart seçimleri bitti. Az önce başkanım da söyledi. Biz AK Parti’den seçildik, Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçildi. Lütfen artık zihinlerimizde şu parti meselesini bir bitirelim. Yani milletvekili değiliz, parti başkanı değiliz, günlük siyaset yapmıyoruz. Hizmet siyaseti yapmak istiyoruz. Hizmet siyaseti yapmak istediğimiz için de Büyükşehir Belediye Başkanı ile yan yana buradayız” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte ‘İş birliği’ amacıyla çalışmak istediklerini aktaran Kocaispir, “Bırakalım artık zihnimizdeki şu o parti öne geçti bu parti arkada kaldı meselesini. Yüreğir az önce başkanımda söyledi maalesef Adana’nın en geri kalmış ilçeyiz. Bunu üzülerek söylüyorum ama ümitsiz değiliz. Hep beraber el ele verirsek Yüreğir’in temel sorunlarını çözebiliriz. Onun için buradayız. Şimdi belediye hizmet binamıza baktık. Bizim projelerimiz var, başkanımızın projeleri var. Kim hayırlı bir iş yaparsa o başımızın tacı. Hayırda ve iyilikte yarışalım. Başkanımız ana yolları yapsın, biz ara yolları yapalım, parklar yapalım, kooperatifçilik yapalım güzel hizmetler yapalım, hep beraber el ele verelim. Ve Yunusoğlu’nu güzelleştirelim. Günün sonunda kazanan Yunusoğlu olsun, Yüreğir olsun, Adana olsun. İnşallah bu ziyaretimiz güzel bir başlangıç olur” şeklinde konuştu.

ADANA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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