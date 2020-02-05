Adana derbisi öncesi teknik direktörlerden dostluk mesajı

- TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor'un ev sahipliğinde Adanaspor ile oynanacak derbi maç öncesi, iki takımın teknik direktörleri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin organizasyonunda buluştu. İki teknik adam da dostluk mesajı verip, zorlu karşılaşmaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak derbi öncesi TSYD Adana Şubesi'nin organizasyonunda buluşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ve Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÖRNEK BİR DERBİ OLACAK"

Adanaspor'un teknik patronu Eyüp Arın, maça her zamanki planlarında hazırlandıklarını belirterek, "Kendi düşüncelerimizle hazırlanıyoruz. Adana Demirspor maçına da hazırlanırken yine kendi düşüncelerimiz ve kendi planlarımızla ilgili çalışmalar yaparak hazırlanıyoruz" dedi. Adana'da son yıllarda derbilerin dostane ve örnek bir havada geçtiğini belirten Arın, saha içindeki güzelliklerin saha dışına da yansıyacağını ifade etti.

"FAIR-PLAY ÖN PLANDA OLACAK"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise derbilerin her daim enteresan geçtiğini ve maç boyunca disiplinli bir şekilde oynayacaklarını söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Tütüneker, "İyi oynadık diye bir şey yoktur diye düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarını yaşadım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. Derbinin Fair-Play çerçevesinde geçmesi gerektiğini dile getiren Tütüneker, yeni transferlerin takıma uyum süreçlerinin devam ettiğini söyledi.



ADANA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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