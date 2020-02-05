Eski polis ormanda ölü bulundu

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, eski polis memuru ve koruma Feyzullah K., ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, Çukurova'ya bağlı Topalak Mahallesi'nde geldi. Yol kenarından geçenler, iddiaya göre, ormanlık alanda hareketsiz yatan birini görünce polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatanın Feyzullah K. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, 3 gündür ailesinin haber alamadığı ortaya çıkan Feyzullah K.'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Feyzullah K.'nin, emekli polis olduğu, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde korumalığını yaptığı öğrenildi. Feyzullah K.'nin, en son Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Feyzullah K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü. Feyzullah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



ADANA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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