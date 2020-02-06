Park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi Esra Ü.’ye ait otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Otomobili kundaklayan kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, benzinin döküldüğü şişede parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.