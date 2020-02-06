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Tarım işçileri için komisyon kuruldu Seyhan Belediye Meclisinde Millet ve Cumhur İttifakı üyeleri, ...

İHA

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı oturumlarına devam ederken, Seyhan sınırları içerisinde çadırlarda yaşayan yarısı Suriyeli vatandaşlar olmak üzere geçici tarım işçilerine maddi ve manevi yardım için bir komisyon kurulmasını oy birliği ile kabul etti.

Tarım işçileri için komisyon kuruldu Seyhan Belediye Meclisinde Millet ve Cumhur İttifakı üyeleri, bir rol model olarak kıvılcım başlatacaklarını başta Adana olmak üzere tüm Türkiye’ye örnek olacaklarına inandıklarını belirtti

Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı oturumlarına devam ederken, Seyhan sınırları içerisinde çadırlarda yaşayan yarısı Suriyeli vatandaşlar olmak üzere geçici tarım işçilerine maddi ve manevi yardım için bir komisyon kurulmasını oy birliği ile kabul etti.
Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Uğur Büyükkantarcı başkanlığında açıldı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste gündemin 7. Maddesinin görüşülmesi ile devam etti.
Son günlerde doğal afet şeklinde oluşan yoğun yağışlar sonucunda Seyhan sınırları içerisinde ekonomik sıkıntılarla birlikte barınma, eğitim ve sağlık sıkıntıları da yaşayan tarım işçilerinin sorunlarının tespit edilmesi için bir komisyon kurulup, yardım kampanyası başlatılması talebi ile müşterek komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
Mecliste konuşan Millet ve Cumhur İttifakı üyeleri, komisyon kurulmasına destek vererek, bir rol model olarak kıvılcım başlatacaklarını başta Adana olmak üzere tüm yurda örnek teşkil olacaklarına inandıklarını söylediler.
CHP’li Güngör Geçer, geçen ay meclis üyeleri ile Suriyeliler başta olmak üzere tarım işçilerinin bulunduğu yerlere inceleme gezileri düzenlediklerini, buralarda yaşayanların 300 yıl geriden geldiklerini belirterek, tarım işçilerine başta prefabrik konut yapımı olmak üzere diğer projeler ile örnek bir çalışma yaparak rol model oluşturup Türkiye’ye örnek olabileceklerini söyledi. Geçer ayrıca tüm meclis üyelerinin mutlaka bu alanları görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu da, meclisin çok iyi bir çalışma başlattığını belirterek, “Bu olay belediyemizin gücünü aşar, tek başına yetmez. İlgili bakanlıklar, valilik de bu projelerde yer almalıdır" dedi. Bu konuda geçmiş yıllarda valilik genelgesi bulunduğunu ve bürokrasiye takıldığını söyleyen Limoncu, Seyhan Belediye Meclisinin bu çalışması ile tıkanıklığın önünün açılacağını kaydetti.
MHP’li Şehmus Uçar ise, “Eğer kendimize insanız diyorsak orayı görmezden gelemeyiz. Biz meclis üyeleri olarak orayı görünce insanlığımızdan utandık” ifadesini kullandı.
Meclis 1. Başkanvekili Yasemin Çelik de konuşmasında, bu konuda kendilerine ve kurulacak komisyona büyük görev düştüğüne işaret ederek, “Bu çalışmayı başlattığımız için Seyhan Belediyesi olarak gurur duyuyorum. Bir rol model olarak bir kıvılcım başlatıyoruz” dedi.
Daha sonra bu konuda komisyon kurulması ile ilgili komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

ADANA

06 Şubat 2020 Perşembe

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