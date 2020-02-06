Adana'da polisten motosiklet denetimi

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ADANA'da polis, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde, 25 sürücüye, 49 bin 280 lira para cezası kesti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 45 ayrı uygulama noktasında, 244 polisin yaptığı denetimlerde, 742 motosiklet, 219 elektrikli motosiklet ve 799 sürücü kontrol edildi. 17 motosiklet trafikten men edilirken, şaşi numarası kazınmış 5 motosiklete el kondu. Ayrıca ekipler, 25 araç sürücüsüne 49 bin 280 lira para cezası kesti. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.



ADANA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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