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Mahkeme, köpeğin bulduğu altınlar için kararını verdi Adana'da tek başına yaşayan Hanım Sağlam 4 yıl ...

İHA

Adana'da tek başına yaşayan Hanım Sağlam 4 yıl önce ölünce, akrabalarının kiraya verdiği evdeki çekyatı parçalayan köpeğin ortaya çıkardığı davalık olan altın ve paralar, mahkeme kararıyla yaşlı kadının mirasçısı konumundaki 2 kardeşine verilecek.

Mahkeme, köpeğin bulduğu altınlar için kararını verdi Adana'da tek başına yaşayan Hanım Sağlam 4 yıl önce ölünce, akrabalarının kiraya verdiği evdeki çekyatı parçalayan köpeğin ortaya çıkardığı altın ve paralar, mahkeme kararıyla yaşlı kadının mirasçısı konumundaki 2 kardeşine verilecek

Adana'da tek başına yaşayan Hanım Sağlam 4 yıl önce ölünce, akrabalarının kiraya verdiği evdeki çekyatı parçalayan köpeğin ortaya çıkardığı davalık olan altın ve paralar, mahkeme kararıyla yaşlı kadının mirasçısı konumundaki 2 kardeşine verilecek.
Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım 2016 tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evide alnız yaşayan Hanım Sağlam (81) hayatını kaybetti. Eşini de 23 yıl önce kaybeden Sağlam'ın çocuğu yoktu. Sağlam öldükten sonra ev akrabaları tarafından öğrencilere kiraya verildi. Öğrenciler evde bulunan, yıpranmış olan yaşlı kadının çekyatlarından birini bahçeye koydu.
Kiracı öğrencilerin köpeği ise 11 Haziran 2018 tarihinde bahçede oynarken çekyatın sarkan parçalarını koparmak istedi. Köpek oynarken çekyattan 2 bin 700 lira, 139,90 gram ağırlığında 7 bilezik çıktı. Kiracılar evde yokken olayı gören komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis bulunan altın ve paralarla ilgili savcılığa bilgi verdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, altınların suça konu olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.
Savcılık para ve altınların mirasçılara verilmesi için Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderdi. Mahkeme 13 Kasım 2018’de verdiği kararla, savcılığın talebini geri çevirdi. Mahkemenin ret kararında ise özetle şöyle denildi:
“Muris (miras bırakan) 5 Kasım 2016’da vefat etti. Para ve altınlar ise 11 Haziran 2018’de bulundu. Vefat tarihi ile eşyaların bulunduğu tarih aralığında ev kiraya verildi. Para ve altınlar evin önündeki bahçede gelişigüzel bulunmuş. Herhangi özel bir yere saklanmamış. Dolayısıyla, muris ile eşyalar arasında illiyetliğin kurulması mümkün değil.”
Savcılık bu karara 4 Aralık günü itiraz etti. Ancak mahkeme, savcılığın yaptığı istinaf başvurusunun yasal süre içinde yapılmadığına işaret ederek istinaf talep dilekçesini geri çevirdi. Savcılığın yanı sıra Sağlam’ın kardeşi M. Ali Karakuş da (74) mahkemenin kararına itiraz etti. Dosyaya bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. 20 Mart tarihli bozma kararında özetle şöyle denildi:
“Mahkeme, Hanım Sağlam’ın mirasçıları ile kendisinden kalan evde kiracı olarak bulunan öğrencilerin kimler olduğunu tespit etmeli. Talebe konu para ve altınların miras bırakana ait olduğu tespit edildiğinde, mirasçılara teslimi sağlanmalı."
Bozma kararı sonrası dosyaya yeniden bakan Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, taraflara tebligat yapılmasına karar verdi. Mahkeme 16 Nisan tarihli kararında, emniyete de yazı yazılarak, altın ve paraların bulunduğu evde kiracı olarak kalanların tespit edilmesini istedi.
Mahkeme, 4. duruşmada kararını verdi. Duruşmaya katılan M. Ali Karakuş’un avukatı, “Mirasçılar dışında hak talebinde bulunan kimse yok. Çekyat Hanım Sağlam’a ait. Bu durum tanık ifadeleri ile de sabit” dedi. Mahkeme, altın ve paranın Sağlam’ın yasal mirasçısı konumundaki kardeşleri M. Ali Karakuş ve Şemsi Karakuş'a ait olduğuna hükmetti.

ADANA

06 Şubat 2020 Perşembe

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