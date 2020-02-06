Çökmek üzere olan iki katlı ev boşaltıldı Adana'da yağmur nedeniyle çökme tehlikesi oluşan iki katlı ev boşaltılarak sokak trafiğe kapatıldı Evde bir kumru yuvası olması dikkat çekti

Adana'da yağmur nedeniyle çökme tehlikesi oluşan iki katlı ev boşaltılarak, sokak trafiğe kapatıldı.

Adana'da 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle iki katlı eski bir evin duvarları çatlayıp çökmeye başladı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evi yıkılma tehlikesine karşı boşalttı. Polis evin yanı sıra bitişik iş yerini tahliye etti. Sokağın giriş çıkışlarına güvenlik şeridi çekilip, araç ve yayaların girişi engellendi. Öte yandan, yıkılmak üzere olan evde bir kumrunun yuva yaptığı görüldü.

ADANA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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