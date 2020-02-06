Sivrisinekle fiziksel ve kültürel mücadele Adana'da önceki yıllarda tek dairenin yaptığı sivrisinekle mücadeleyi, bu yıl 6 daire başkanlığı eş zamanlı yürütecek

Adana Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yaz Adana’da sivrisinek sorunu yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde konuyla ilgili olarak, Başkan Zeydan Karalar’ın yönettiği bir toplantı gerçekleştirildi. Önceki yıllarda, sivrisinekle mücadeleyi sadece Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yürütürken, Başkan Zeydan Karalar bu yıl; ASKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı, ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın organize çalışma yürüterek, sivrisinek, hamamböceği, fare gibi vektörle daha etkin mücadele etmesi için kesin talimat verdi.



“Sivrisineği Adana’nın gündeminden çıkarmaya kararlıyız”

Başkan Zeydan Karalar, bu yaz Adana’da kesinlikle sivrisinek sorunu yaşanmaması için ilgili dairelerin birlikte ve eş zamanlı çalışacağını kaydetti.

Adana’nın gündeminden sivrisineği çıkarmaya kararlı olduklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, her birimin üzerine düşeni yapacağını, Adanalıların sivrisineksiz bir yaz geçirmesi için, mücadeleye şimdiden başlanacağını ve tam kapasiteyle çalışılacağını belirtti.

Sivrisinekle mücadelede; fiziksel ve kültürel olarak iki yöntemi eş zamanlı yürüteceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Vektörü yok etmek ve üremesini engellemek için sulak alanlarda ve su birikintisi olan yerlerde tahliyeyi ASKİ’nin birimleri yapacak. Genel ilaçlama Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilecek. Vektörün üreme yapabileceği sazlık ve otluk alanlarla ilgili Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız çalışma yapacak. Hayvansal ve tarımsal atıklarla ilgili çalışmayı Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığımız yürütecek. Vatandaşlarımızın vektörle mücadele konusunda bilgi sahibi olması çok önemli. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız; vatandaşımızın sivrisinekle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi adına kültürel mücadele yapacak. Genelde vektörle, özelde sivrisinekle mücadelemiz dört koldan ve son derece ciddi bir şekilde gerçekleştirilecek” dedi.

ADANA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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