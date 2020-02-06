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Fatih Terim, babasını mezarı başında andı

DHA

-Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1´inci yıldönümünde babası Talat Demir´in Adana´daki kabrini ziyaret etti.

-Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1´inci yıldönümünde babası Talat Demir´in Adana´daki kabrini ziyaret etti.
Adana´da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim´in babası Talat Demir, memleketi Adana´da Asri Mezarlığı´na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1´inci yıldönümünde Adana´ya geldi. İlk olarak Adana Demirspor´un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal´ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti. Anma törenine ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve spor camiasından birçok isim katıldı.
ANNESİNİ TESELLİ ETTİ
Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim´i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim´in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim´in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fatih Terim'den görüntüler
Ziyaretten detaylar

ADANA

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:31
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