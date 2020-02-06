Adana'da duvarı çöken binanın yıkılma tehlikesi var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, duvarında çökme meydana gelen, 3 katlı eski ve boş binanın çevresine, yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle güvenlik şeridi çekildi. Binanın bulunduğu sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Seyhan'a bağlı Ali Dede Mahallesi'ndeki 3 katlı eski ve boş binanın duvarında, öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Sahibinin Eskişehir'de yaşadığı, kullanılmayan binanın çevresine, yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle polis ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Binanın bulunduğu 29006 numaralı sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Belediyeden gelen ekipler ise binanın tamamen yıkılması için çalışma başlatılacağını söyledi.



ADANA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:15

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.