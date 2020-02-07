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Adana’da ışıklarda duramayan TIR kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan İlçesibe bağlı Sarıhamzalı Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Meser Bozkurt kullandığı 33 AN 025 plakalı TIR’ı durduramadı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 06 YKR 29, 01 BL 519 plakalı iki otomobile TIR sürücüsü Bozkurt arkadan çarptı. Sonra refüjten karşı şeride geçerek durabilen TIR sürücüsü beraberinde 01 BL 519 plakalı otomobili de sürükledi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan çıkan 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Karayolu’nda trafik kontrollü olarak sağlandıktan sonra kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrarda trafik akışı düzeldi.

ADANA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

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