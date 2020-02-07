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TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı: 5 yaralı

DHA

- ADANA'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

- ADANA'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Meser Bozkurt'un kullandığı 33 AN 025 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen Hilmi Keskin idaresindeki 01 BL 519 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 YKR 29 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri yolun sağına savrulurken, diğer otomobil ise TIR'ın önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, refüjdeki aydınlatma direği de devrildi. Kazada yaralanan Meser Bozkurt, Ömer Keskin, Zübeyir Koçak, Metin Elmastaş ve Yunus Kılıç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlar ise ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA

07 Şubat 2020 Cuma

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