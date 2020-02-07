Adana´da ihaleye fesat operasyonu

ADANA´da, 26 kentte üniversite, hastane ve okul kantinlerinin ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 151 şüpheliden 59´u adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinleri için yapılan 48 ihalede, devleti 90 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilen 158'i şirket sahibi, 10'u kamu görevlisi 168 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de şüphelilere yönelik 4 Şubat Salı sabahı, 34 ilde şafak vakti operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri Derviş B.'nin de bulunduğu 151 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tapu ele geçirildi.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 şüpheli dün ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 15'i tutuklandı. 52 şüpheli de polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 59 şüpheli ise bu sabah adliyeye gönderildi.



ADANA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

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