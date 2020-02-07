AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Mehmetçik” anısına gerçekleştirilen Futbol Turnuvası’nın 8’ncisi başladı.

Bölge sanayicileri ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.

Sporun özellikle futbolun birleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvanın ilk hafta karşılaşmalarına sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra aileleri de katılarak oyunculara tribünlerden yaptıkları tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladı.

Turnuvanın ilk hafta sonuçları şöyle:

AFAD Tat Nişasta: 31, Rayvag Vagon Adana M.M.O: 37, Ulusoy Tekstil Toros Kumaş: 51, Eksoy Amylum Nişasta: 26, Oğuz Tekstil Sarten Ambalaj: 62, Bilici Yatırım Geta Tarım: 22, Kimtex Ares Isı: 34, Ako Mermer Barış Teknoloji: 73,

Teknoloji Koleji Ankutsan: 48, Yurtiçi Kargo Tezkim: 71, Teknopark Santa Yalıtım 61, Kastamonu Entegre Abdioğulları Plastik: 11, Beta Gıda Atlas Denim: 05, AOSB Aslanbaş Çivi: 20, BCN Tekstil Kimsoy: 11, Ertar Kimya Zahit Alüminyum: 58

ADANA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:16

YATSI 19:32

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