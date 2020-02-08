Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti Adana'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, eli ayağa bağlı, darp edilmiş vaziyette bulduğu şahıstan yola çıkarak hırsızlık şebekesi üyesi 7 zanlıyı yakaladı Operasyonda 6 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi

Adana'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, eli ayağa bağlanmış ve darp edilmiş vaziyette bulduğu şahıstan yola çıkarak hırsızlık şebekesi üyesi 7 kişiyi yakaladı. Operasyonda 6 adet çalındı motosiklet ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31021 sokakta bulunan atık deposunda meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, yoldan giderken atık deposundan kavga sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine polisi arayarak adresle ilgili ihbarda bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine sevk edildi. Polis, depoya gittiğinde elleri kolları bağlı bir kişinin iki kişi tarafından darp edildiğini görüp hemen zanlıları gözaltına aldı. Darp edilen zanlı Riyad El A. (19) motosiklet çaldıklarını parçalamak için depoya getirdiklerini ancak Muhammed A.'nın çalınan motosikletin yakının olduğunu söyleyerek geri götürülmesini istediğini kendisinin buna karşı çıkınca Muhammed A. ve yanındaki Ali El D. tarafından el ve ayakları bağlanarak darp edildiğini öne sürdü. Polis, bu bilgi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen hırsızlık dedektifleri, şahısları emniyete getirerek ifadelerine başvurdu. Zanlılar, kendilerinin çalıntı motosikletleri alıp parçalayıp sattıklarını gece de motosikletin parçalanıp satışından sonra para paylaşımı nedeniyle tartışma çıktığını Riyad El A.'nın çıkan anlaşmazlıktan sonra "sizi polise veririm" demesi üzerine darp ettiklerini söyledikleri öğrenildi.



"Kavgadan motosiklet şebekesi çıktı"

Polis, zanlıların motosikleti çalıp kendilerine getiren şahısların isimlerini alarak onları da yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda kısa sürede motosiklet çalıp sattığı öne sürülen İsa M., Muhammed El A., Muhammed H. ve Dahu K.'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Polis 6 çalıntı motosikleti de bularak sahiplerine teslim etti. 7 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.