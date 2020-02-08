Adana'da El-Kaide operasyonu: 3 gözaltı

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, Mustafa B., Recep T. ve Mehmet Şefik K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
ADANA
08 Şubat 2020 Cumartesi
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