Mehtap'ın ölümünde sevgiliyi, çelişkili ifadeleri tutuklatmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehtap'ın ölümünde sevgiliyi, çelişkili ifadeleri tutuklatmış

DHA

- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, çok sayıda aracın üzerinden geçerek cesedinin parçalanmasına neden olduğu Mehtap Ateş'in ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan genç kadının sevgilisi ile beraberindeki kişinin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Ateş'in otomobilden atılmış olma şüphesini ortaya çıkardı. DHA, 2 şüphelinin çelişki dolu ifadelerine ulaştı.

- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, çok sayıda aracın üzerinden geçerek cesedinin parçalanmasına neden olduğu Mehtap Ateş'in ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan genç kadının sevgilisi ile beraberindeki kişinin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Ateş'in otomobilden atılmış olma şüphesini ortaya çıkardı. DHA, 2 şüphelinin çelişki dolu ifadelerine ulaştı.
Konya'da oturan Mehtap Ateş, geçen hafta erkek arkadaşı Murat Akbaş ile buluşmak için Adana'nın Ceyhan ilçesine geldi. İkili, İsmet Doğantekin'in kullandığı otomobil ile ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Ancak genç kadının geçen cumartesi sabahı saat 06.00 sıralarında, D-400 Yolu'nda parçalanmış cesedi bulundu. Erkek arkadaş Murat Akbaş, sevgilisinin otomobilden tuvalet ihtiyacını gidermek için indiğini, geri dönmeyince de İsmet Doğantekin ile yolda arama yaptıklarını, yaklaşık 100 metre ileride de kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anladıkları parçalanmış cesedi bulduklarını anlattı.
9 ARAÇ TESPİT EDİLDİ
Ceyhan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışmaları sonunda o saatte olay yerinden geçen 9 aracın plakasını tespit etti. 7 sürücünün bilgilerine başvurulurken, ön tamponunda kan izi bulunan hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. ile olay yerinde otomobilinin plakası bulunan Yener C. gözaltına alındı. 
SÜRÜCÜLER SERBEST KALDI, SEVGİLİ VE ARKADAŞI TUTUKLANDI
İki sürücü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, ilk anlatımları ile daha sonraki ifadeleri çelişen ve birbirlerinden farklı bilgiler veren Murat Akbaş ve İsmet Doğantekin, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OTOMOBİLDEN Mİ ATTILAR?
İkilinin ifadelerindeki çelişkiler ise genç kadının otomobilden atıldığı şüphesini ortaya çıkardı. DHA, baba Kenan Ateş'in kızının ölümüne neden olanların bulunmasını isteyerek şikayetçi olduğu olayın ardından Akbaş ve Doğantekin'in çelişki dolu ifadelerine ulaştı.
BAKAMADIĞIM DEDİĞİ CESEDİ TANIMIŞ 
Polise kıskançlık nedeniyle Mehtap Ateş ile yol boyunca tartıştıklarını söyleyen Akbaş, ifadesinde şunları kaydetti:
"İsmet´in kullandığı araçla giderken Mehtap, araçtan inmek istediğini söyledi. İsmet´e durmamasını söyledim. Israr edince durduk. Araçtan indi, refüjdeki ağaçların arasına girdi. Gelmeyince arkasından gittim, bulamadım. İsmet ile yaklaşık 15 dakika orada aradık. Bulamayınca yola devam ettik. Sonra tekrar bakmak için ters istikamete döndük. Yolun ortasında parçalanmış ceset olduğunu gördük. Bakamadım. Arkam dönüktü. İsmet bana, 'Mehtap' dedi."
İsmet Doğantekin ise, "Aracı ben kullanıyordum. Mehtap durmamızı söyledi. 'Tuvalet ihtiyacım var' deyince durduk. Mehtap ağaçlık bölgeye gitti. Biz inmedik. Bir süre sonra inip, telefonlarımızın ışığıyla 35-40 dakika aradık. 400 metre ilerde dörtlüleri yanan bir araç gördük. Yanına yaklaştığımızda parçalanmış ceset gördük. Yüzü bluzuyla kapalıydı. Murat 'bu Mehtap' dedi. 'Nereden biliyorsun' dediğimde ise 'o bluzu ben aldım dedi" diye konuştu.
DEFALARCA TELEFONLA ARAMIŞ
Ayrıca Murat Akbaş, ifadesinde sevgilisini aradıkları sırada, şarjı olmadığını bildiği için telefonla aramadığını ileri sürerken İsmet Doğantekin, "Murat sürekli Mehtap'ı telefonla aradı, anladığım kadarıyla telefon kapalıydı" dedi.
TEHDİT EDİLİNCE İNMEK İSTEMİŞ
Doğantekin'in ifadesinden Murat Akbaş'ın genç kadını otomobilde, "Otele gidince görüşürüz" diyerek tehdit ettiği, bu tehditten yaklaşık 4 dakika sonra Mehtap Ateş'in araçtan inmek istediği de ortaya çıktı. 
POLİSİ ARAMAK YERİNE GAZİNOYA GİTMİŞLER 
Öte yandan ikilinin genç kadının cesedini görüp tanıdıktan sonra polisi aramayarak, Ceyhan ilçesindeki İsa O.'ya ait gazinoya gittikleri, bu kişiyle olay yerine geri döndükleri öğrenildi. 
Murat Akbaş ve İsmet Doğantekin, polisin sorguda, "Mehtap'ı yaya olarak aradıkları sırada meydana geldiğini öne sürdükleri kazayı nasıl görmedikleri sorusunu" ise yanıtlayamadı.

ADANA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kano Milli Takımı’nı belirleyecek yarışma Adana’da başladı Kanocuların yarışması renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Kano Milli Takımı’nı belirleyecek yarışma Adana’da ...
Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Atabey: "Asfalt kanserojen ama vazgeçmiyoruz"
YEREL HABERLER Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Atabey: "Asfalt kanserojen ...
Adana'da El-Kaide operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da El-Kaide operasyonu: 3 gözaltı
Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun Adana'da 95 kişiye yasa dışı bahis oynatarak yüksek miktarda para kazanacakları yalanıyla 2 milyon 165 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 19 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira ...
Adana'da El Kaide operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da El Kaide operasyonu
Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini çökertti Adana'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, eli ayağa bağlı, darp edilmiş vaziyette bulduğu şahıstan yola çıkarak hırsızlık şebekesi üyesi 7 zanlıyı yakaladı Operasyonda 6 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polis, hırsızlık şebekesini ...
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama Adana'da sokakta ...
Tufanbeyli Belediyesi depremzedelerini unutmadı
YEREL HABERLER Tufanbeyli Belediyesi depremzedelerini unutmadı
Kanal D Haber ve Hürriyet Gazetesi'ne ödül
YEREL HABERLER Kanal D Haber ve Hürriyet Gazetesi'ne ödül
Ağzı ve gözüne yapıştırıcı sürülen kedi, kaldırıma yapıştırılmış halde bulundu
YEREL HABERLER Ağzı ve gözüne yapıştırıcı sürülen kedi, kaldırıma ...
ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti Vali Demirtaş: “Adana’yı ihracat rakamlarının üst sıralarına taşıyacağız”
YEREL HABERLER ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı ...
CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2)
YEREL HABERLER CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2)
CHP'li başkanlar Adana'da buluştu
YEREL HABERLER CHP'li başkanlar Adana'da buluştu
Başkan Kocaispir: "Dostluk kazansın"
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Dostluk kazansın"
Adana´da ihaleye fesat operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da ihaleye fesat operasyonu
Adana´da torbacı operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da torbacı operasyonu: 1 tutuklama
AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı
Pozantı'da sel nedeniyle yol çöktü
YEREL HABERLER Pozantı'da sel nedeniyle yol çöktü
CHP’li büyükşehir belediye başkanları Adana’da buluştu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde 11 büyükşehrin belediye başkanları bir araya geldi Karalar: "Üzerimizde çok büyük sorumluluk, ağır bir yük var. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor" "CHP’li belediyeler tarafından kooperatifçilik tekrardan hayata geçecek"
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir belediye başkanları Adana’da ...
Feke'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Feke'de sel ve heyelan nedeniyle yollar ulaşıma ...
Adana'da sel köprü yıktı Pozantı ilçesinde iki dinlenme tesisini sel suları bastı, yollar sular altında kaldı, köprü yıkıldı
YEREL HABERLER Adana'da sel köprü yıktı Pozantı ilçesinde iki ...
Yeni nesil kök hücre mezoterapisi zamana direniyor Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, mezoterapinin ilk kez 1950’lerde geliştirilen güzellik amaçlı tıbbi bir tedavi şekli olduğunu söyledi Dr. Kükürt: "Özellikle 40’lı yaşlardan sonra kendini gösteren kimi belirtiler insanları “yaşlanıyorum” psikolojisine itebiliyor. Ancak gelişen teknoloji ile beraber yeni yöntemlerinin ortaya çıkması her yaşta genç kalabilmek için imdada yetişiyor"
YEREL HABERLER Yeni nesil kök hücre mezoterapisi zamana ...
Torbacıların evinden servet çıktı Adana'da 9 kilo esrar ile 71 bin 390 lira para ele geçirildi Gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacıların evinden servet çıktı Adana'da 9 kilo ...
Dere taştı yol nehre döndü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar ve yağmurdan dolayı dere taştı yol sular altında kaldı
YEREL HABERLER Dere taştı yol nehre döndü Adana'nın Tufanbeyli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X