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Başkan Doğan çiftçileri dona karşı uyardı

İHA

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçileri zirai dona karşı uyararak, "Don kırıcı rüzgar pervanelerinin bakımları tam olmalı ve gece boyunca çalıştırılmalı" dedi.

Başkan Doğan çiftçileri dona karşı uyardı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçileri zirai dona karşı uyararak, “Don kırıcı rüzgar pervanelerinin bakımları tam olmalı ve gece boyunca çalıştırılmalı” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise, çiftçilere dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Doğan, çiftçilere ‘Don kırıcı rüzgar pervanelerinin bakımlarının yapılmasını ve gece boyu çalıştırılması gerektiğini belirterek, “Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü an toprak donar. Toprak donduğu içinde bitkinin kökleri de donar ve bitkinin ölümüne doğru gidişat başlar. Dona karşı dayanıklı bitki çeşidi seçimi çok önemli. Geç donlardan uyanan çeşitlerin seçimi çok önem arz ediyor. Karpuz ekimi yapılan yerlerde don riskine karşı yer altı sulama suyu var ise onlar çalıştırılmalı” diye konuştu.

ADANA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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