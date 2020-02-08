Adana Demirspor - Adanaspor: 4-1

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) Adil (xx), Tayyib (xx), Okan (xx), Rassoul (xx), Traore (xx), Hasan (xx), Erkan (xxx) (Dk. 90 Kosecki), Aosman (xxx), Volkan (xx) (Dk. 84 Berk), Dibba (xx) (Dk. 70 Mehmet Akyüz xx)

ADANASPOR: İrfan Can (x) Hakan Çinemre (x), Mehmet Sedef (x), Savaş (xx), Özkan (xx), Diop (xx), Furkan (x) (Dk. 57 Eze x), Bagayoko (x) (Dk. 72 Samican x), Hakan Barış (xx), Roni (xx), Eren (x) (Dk. 57 Ahmet x)

GOLLER: Dk. 4 Dibba, Dk. 38 Aosman, Dk. 55 Aosman, Dk. 90+4 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor) Dk. 73 Hakan Barış (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Traore, Dibba, Okan, Muhammed (Adana Demirspor) Bagayoko, Hakan Çinemre (Adanaspor)TFF 1'inci Lig´in 21´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.4´üncü dakikada Adana Demirspor´un atağında orta sahada topla buluşan Volkan, sol kanattan bindiren Rassoul´a pas attı. Rassoul çizgiye inerek penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmanın arasından yükselen Dibba´nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

12´nci dakikada Adana Demirspor´un sol kanattan geliştirdiği kontra atakta Volkan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Volkan, ceza sahası üzerinde müsait pozisyonda olan Aosman´a pasını attı. Topun gelişine vuran Aosman´ın şutunda kaleci İrfan, topun sahibi oldu.

15´inci dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası önünde topla buluşan Dibba, sağındaki Erkan´a pasını attı. Erkan topu, arka direkten bindirme yapan Volkan´a gönderdi. Volkan´ın gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

38´inci dakikada Adana Demirspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Erkan, topu penaltı noktasına hareketlenen Aosman´a gönderdi. Aosman´ın sert şutunda Adanaspor savunmasına çarpan top ağlara gitti: 2-0.

55´inci dakikada sağ kanattan Dibba ila atağa çıkan Adana Demirspor´da Erkan topla buluştu. Erkan, ceza sahasında uygun pozisyonda olan Aosman´a pasını aktardı. Aosman düzgün bir plase vuruşla topu Adanaspor ağlarına gönderdi: 3-0.

72´nci dakikada Adanaspor´da sol kanatta topla buluşan Samican, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Traore´yle girdiği ikili mücadelede Samican yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gönderdi.

73´üncü dakikada penaltı vuruşu kullanan Adanaspor´da topun başına Hakan Barış geçti. Hakan´ın şutunda kaleci Muhammed topu kurtardı. Dönen topu alan Ahmet, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Uygun pozisyonda olan Hakan Barış´ın şutunda top Adana Demirspor ağlarıyla buluştu: 3-1.

79´uncu dakikada korner kullanan Adanaspor´da top savunmadan sekerek ters kanada açıldı. Sol kanatta topla buluşan Özkan´ın ceza sahasına orta yaptığı ortada Eze kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed topun sahibi oldu.

90+4'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan gönderilen topu alan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mehmet kaleci İrfan Can'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 4-1.

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



ADANA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

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