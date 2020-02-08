Eyüp Arın: “İlk 15-20 dakika kabus gibiydi”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Eyüp Arın, 41 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, “Oyuncularımız bu maçı istiyorlardı ama ilk 1520 dakika kabus gibiydi” dedi.

Adanaspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 41 mağlup oldu. Teknik Direktör Eyüp Arın, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maçın hazırlıklarını yaparken zor olacağını biliyorduk. Skor anlamında öne geçip onu da koruduğumuzda avantajlı olabileceğimizi düşündük ama maç bizim planlamamızda olmayan şok golle başladı. Golden sonra tamamen oyundan kopan bir oyuncu gurubumuz vardı. Çok kendilerini bu maça adapte edip maçı istiyorlardı. Ama ilk 1520 dakika kabus gibiydi. Bir ara dengeyi sağlar gibi olduk sonra ama Adana Demirspor bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarıya biz sakat olan oyuncularımızı oyundan alırken yediğimiz üçüncü gol kopmamıza neden oldu. Bu kadar kaliteli bir takım karşısında oyuncu eksikliklerimizi çok hissettik. Sahada gerçekten keyifli bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Adana Demirspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

ADANA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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