Vali Demirtaş: "Kadınların eğitimiyle mutlu bir toplumun temelleri atılacak"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınların sosyal ve kültürel alanda alacakları eğitimler ile daha mutlu bir toplumun temellerinin atılacağını söyledi.

Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında kadınlara yönelik Aile Destek Merkezi (ADEM) projesinin hayata geçirileceği binada incelemelerde bulundu.

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan binada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, ADEM projesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini dile getirdi.

Kadınların kendilerini her alanda geliştirerek toplumda başarı ile yer almalarına olanak sağlayacak projeleri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Demirtaş, kadınların sosyal ve kültürel alanda alacakları eğitimler ile daha mutlu bir toplumun temellerinin atılacağını belirtti. Vali Demirtaş, kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi için gerekli desteğin verilmesinin başta kamu otoritesi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin öncelikli ve hayati derecede önemli görevi olduğunu kaydetti.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün de katıldığı inceleme gezisi yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ADANA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:07

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