Kozan'da sular dondu, yollar buzlandı

'Babam ve ben'

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ADANA'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sular dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.

Hava sıcaklığının dün gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle Saimbeyli Caddesi, Şehit Murat Özkozanoğlu Caddesi ve daha birçok noktada çeşmelerden akan sular buz tuttu. Yollarda biriken suların da buza dönüşmesiyle trafik ekipleri önlem aldı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri, buzlanmaya karşı yollara tuz attı.



ADANA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:07

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