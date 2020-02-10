Engelli Yakup’un Fenerbahçe hayali Annesi ve 3 kardeşiyle birlikte yaşayan engelli Yakup Dalgıç, maddi imkansızlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçını statta izleme hayalini gerçekleştiremiyor Anne Selma Dalgıç, oğlunun Fenerbahçe’yi çok sevdiğini her gün yıkayıp giydiği Fenerbahçe formasının da eskidiğini söyledi

Adana’da geçen ay babasını kaybedip annesi ve 3 kardeşiyle birlikte yaşayan engelli Yakup Dalgıç, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcuları görme, statta maç izleme hayalini gerçekleştiremiyor. Anne Selma Dalgıç, “Oğlum Fenerbahçe hayranı. Fenerbahçe forması vardı her gün yıkayıp giyiyordu. Şimdi o artık eskidi tek ceketi kaldı” dedi.

AliSelma Dalgıç çifti 26 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Bahar (25), Özlem (23), Kardelen (21), Yakup (21) ve Hüseyin (17) isimli 5 çocuğu dünyaya geldi. Kardeşlerden Kardelen ve Yakup zihinsel engelli olarak doğdu. Çiftin Bahar isimli en büyük kızları 2 sene önce evlendi. Baba Ali Dalgıç da geçen Ocak ayının 6’sında Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki evinde kalp rahatsızlığından dolayı vefat etti. Şimdi babanın geride bıraktığı eşi ve çocukları 2 odalı gecekondularında devletin engelli çocuklar için verdiği toplam bin 500 lirayla yaşam mücadelesi veriyor.



“Zor geçiniyorum”

Anne Selma Dalgıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerden yardım isteyerek, “Eşim buradaki koltukta kucağımda vefat etti. Mutfak dolaplarım hep küflendi artık. Kışın hep su oldu buralar. Damdan su damlıyor evin içine. Çok zor geçiniyorum ama devletimizden Allah razı olsun. 2 çocuk için maaş alıyorum onla idare etmeye çalışıyorum. Çocuklarım için yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Fenerbahçe hayranı”

Ayrıca anne Dalgıç, engelli oğlunun Fenerbahçe hayranı olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’yi çok seviyor. Fenerbahçe forması vardı her gün yıkayıp giyiyordu. Şimdi o artık eskidi tek ceketi kaldı” şeklinde konuştu.

Şakirpaşa Meslek Lisesi’nde okuyan Hüseyin Dalgıç da okumak istediğini ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okumanın da zor olduğunu belirterek, “Zor geçiniyoruz. Kardeşlerimin aldığı maaşla geçiniyoruz. Yardımcı olurlarsa tabi okurum ama bu imkansızlıklarla zor” dedi.

Abisi Yakup’un futbolu çok sevdiğini, koyu bir Fenerbahçe hayranı olduğunu aktaran Hüseyin Dalgıç, “Abim futbolu çok seviyor. Fenerbahçe futbolcularını çok seviyor. Abim için gelmelerini isterim futbolcuların. Adanaspor, Adana Demirspor futbolcuları gelse de mutlu oluruz” diye konuştu.

ADANA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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