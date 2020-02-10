Yüreğir Belediyesi TSE ile asansör protokolü imzaladı

Yüreğir Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Adana Belgelendirme Müdürlüğü arasında asansörlerin periyodik kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmesi çerçevesinde protokol imzalandı.

Söz konusu protokol çerçevesinde Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansör muayeneleri TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Türk Standartları Enstitüsü Adana Belgelendirme Müdürlüğü ile 4 yıllık bir protokol imzaladık. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince ilçemiz sınırları dahilinde bulunan binalardaki asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığını tespit etmek için periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi, raporlarının onaylanması işi imzaladığımız protokol çerçevesinde 4 yıl süreyle TSE tarafından yapılacaktır. Protokol ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İmzalanan protokol ile birlikte Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörlerin ve Asansör Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri TSE Adana Belgelendirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

ADANA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:06

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