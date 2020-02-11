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Musluktan akan su bile buz tuttu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye ...

İHA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düşünce, musluktan akan su bile buz tuttu.

Musluktan akan su bile buz tuttu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düşünce, musluktan akan su bile buz tuttu.
Tufanbeyli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gece eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlandı. Hava çok soğuk olduğundan içme sularını buz tutmaması için açık bırakan vatandaşlar sabah kalktıklarında şok oldu. Havanın aşırı soğumasından dolayı açık bırakılan sular bile buz tutup sarkıt oluşmasına neden oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının biraz yükselmesiyle erimeye başlayan çatıdaki karlardan akan sular da gece donunca ilginç görüntüler oluşturdu. Çatılarda oluşan sarkıtlar nedeniyle belediye, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ya da geçerken dikkat etmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece artacağı da öğrenildi.

ADANA

11 Şubat 2020 Salı

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