Adana’da bir at çiftliği işletmecisi 2 ortak, yanlarında çalıştırdıkları Suriyeli Said Khodair’in ‘Neden benim pet şişelerimi sattınız’ demesi üzerine ailesinin yanında öldüresiye dövülüp kimliği alınarak tehdit edildi. Khodair, “1 hafta boyunca hastaneye gitmek istedim izin vermediler. 8’inci günde kimliğimi alıp hastaneye ailemle gidince oradan kaçıp şikayetçi oldum. Bu sefer de eşyalarımı vermiyorlar. Ben eşyalarımı istiyorum” dedi.

Said ve Fatma Khodair çifti 6 buçuk yıl önce Suriye’de süren iç savaştan kaçıp 2 çocuklarıyla birlikte Adana’ya yerleşti. Çift burada bir tanıdıklarının tavsiyesiyle çalışmak için Sinop’a gitti. Sinop’ta 4 buçuk yıl bir markette çalışan çift 3 ay önce geri Adana’ya geldi. Burada da çift, Sarıçam ilçesinde bir at çiftliğinde bin 500 liraya yatılı çalışmaya başladı. Çiftin çocuklarından Abdurrezzak (10) ise çiftlikteki restoranda ki pet şişeleri satmak için topladı.



İngiliz anahtarıyla dayak

İddiaya göre, geçen 30 Ocak tarihinde ise çift, çocuklarıyla birlikte izinli günlerinde gezmek için dışarı gitti. Geldiklerinde ise baba Said, oğlunun topladığı pet şişelerin yerinde olmadığını gördü. İşletmeci H.T. ve S.Ç.’ye durumu soran baba, ‘Biz onları çöp sandık attık’ cevabını aldı. Bunun üzerine işletmeciler ile tartışan Said Khodair, 2 kişi tarafından İngiliz anahtarı tabir edilen alet ve sopa ile darp edildi. Bir süre sonra kaçıp kendisini eve atan Khodair, kapıyı kapatıp polisi aradı ancak bu sefer 2 ortak kapıya bıçak ile dayandı.



Polisi çağırmayı geri çekti

Ailesinin gözü önünde daha fazla dayanamayan Said Khodair, kapıyı açıp polisi geri aradı ve ‘Herhangi bir olumsuzluk yok’ diyerek şikayetini iptal ettirdi. Ortaklardan H.T. de Said’in kimliğini alıp, ‘Seni burada öldürürüz. Kepçe de getirip gömeriz. Kimsenin haberi olmaz. Aileni de Suriye’ye geri göndeririz’ diyerek tehdit etti.



Aile kalan eşyalarını istiyor

Ailesi için korkup susan Said Khodair, 7 gün boyunca yüzü ve gözü şiş olarak işine devam etti. 8’inci gün yalvararak kimliğini alan Said, eşi ve çocuklarını alıp hastaneye diyerek iş yerinden ayrıldı ve Sarıçam Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu. Daha sonra Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde akrabalarının evine giden aile, şimdi iş yerinde kalan eşyalarını almak istiyor ancak ortaklar o eşyaları da ancak şikayetlerini geri çekerse vereceklerini belirtiyor.



“Mecbur kimlik verdim”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Said Khodair, çocuklarının korktuğu için bir şey yapamadığını belirterek, “Beni tehdit etti. Burada seni öldüreceğiz kepçe çağırıp gömeceğiz. Aileni de Suriye’ye göndereceğiz diyerek. Bende kimse yok. Kimliğini ver veya şimdi çık git dedi. Nereye gideceğim ben o akşam saatinde. Mecbur kimlik verdim. Polisi aradım şikayeti geri çektim. Daha sonra ‘Abi başım çok ağrıyor ben hastaneye gideyim. Kimliği ver’ dedim. Bana ‘Ders var. Gidemezsin’ dedi. 8 gün sonra kimliği alabildim. Alınca kimliği Adana Şehir Hastanesi’ne gittim ve şikayet ettim” diye konuştu.

Eşyalarını istediğini ancak işletme sahiplerinin eşyaları vermediğini iddia eden Khodair, daha sonra şunları söyledi:

“Benim eşyalar orada daha. Ben gideceğim almaya ama vermiyorlar. Çok korktu eşim ve çocuklar. Bizden kimse yok oralarda. Şimdi sadece hakkımı istiyoruz. Onlar bana hep ‘Burada devlet biziz’ dediler. Çok tehdit etti. Benim elimde bir şey yok. Ben Suriyeli tek. Allah ve ben varım.”

